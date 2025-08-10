Agencias

Al menos ocho muertos por un posible ajuste de cuentas a la salida de una discoteca en el oeste de Ecuador

Por Newsroom Infobae

Al menos ocho personas han muerto en el oeste de Ecuador por un tiroteo ocurrido este domingo a la salida de una discoteca en la ciudad de Santa Lucía, entre ellas el hermano del alcalde de la localidad.

El incidente ha ocurrido en torno a las 01.00, hora local, cuando un grupo de hombres armados se bajaron de dos vehículos y acribillaron a tiros a un grupo de gente que estaba bebiendo en la puerta del establecimiento.

Entre los fallecidos se encuentra Jorge Luis Urquizo Ferruzola, propietario del local y hermano del alcalde de Santa Lucía, Ubaldo Urquizo, según ha confirmado la Policía local en una información recogida por 'El Diario', así como la propia prefectura de la ciudad en su nota de condolencias en la red social X.

Investigadores de la Policía han explicado que los primeros indicios apuntan a un ajuste de cuentas en medio de un repunte de la violencia en la provincia de Guayas, donde está la ciudad.

Según datos del Ministerio del Interior, los homicidios a nivel provincial han aumentado un 45 en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior.

