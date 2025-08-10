Agencias

Al menos cuatro heridos y dos rescatados por un terremoto de magnitud 6,1 en el oeste de Turquía

Por Newsroom Infobae

Al menos cuatro personas han resultado heridas por un terremoto de magnitud preliminar 6,1 en la provincia turca de Balikesir, en el oeste del país, según ha confirmado el ministro de Salud del país, Kemal Memisoglu.

"Su tratamiento continúa en nuestros hospitales y sus vidas no corren peligro", ha asegurado el ministro en su cuenta de la red social X. "Nuestros equipos continúan su trabajo en el terreno y estamos siguiendo de cerca el proceso con todas nuestras instituciones relevantes", ha añadido.

El seísmo fue registrado a las 19.53 a unos 11 kilómetros de profundidad y ha llegado a sacudir ligeramente Estambul. Desde entonces, la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) ha registrado más de una decena de réplicas de menor intensidad, pero superiores a una magnitud 3.

El ministro del Interior, Alí Yerlikaya, también ha confirmado que dos personas han sido rescatadas por el colapso de un edificio en la localidad de Sindirgi, en Balikesir.

"Las labores de rescate continúan. Nuestra gendarmería continúa la búsqueda en las poblaciones circundantes. Nos mantendrán informados de cualquier novedad", ha añadido.

