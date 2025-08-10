Al menos cinco muertos, entre ellos dos menores, por las lluvias torrenciales en el norte de Colombia

Al menos cinco personas, entre las que se encuentran dos menores, han perdido la vida en el departamento de Norte Santander, en el norte de Colombia, como consecuencia de la crecida del río Peralonso provocada por un episodio de lluvias torrenciales.

En los alrededores del municipio de Salazar de las Palmas, un grupo de personas se encontraban paseando en las cercanías del río cuando fueron sorprendidos por una corriente súbita que acabó con sus vidas, según recoge la emisora Caracol Radio.

Las víctimas mortales son tres adultos de 50, 46 y 33 años y dos niños de apenas 10 y 11 años, cuyos cuerpos están siendo inspeccionados por los servicios de emergencias para poder ser entregados a la mayor celeridad a sus familias.

"La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento de las personas que hoy perdieron la vida en el río Salazar. Nos unimos al dolor que embarga a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza y paz en este difícil momento", ha indicado la alcaldía de Salazar de las Palmas en un breve comunicado.

Por su parte, la Policía de Colombia ha indicado que ha destinado todos sus efectivos para actuar de la manera más rápida en el lugar de los hechos, donde también varias personas han sido arrastradas por el río y han tenido que ser rescatadas.

"Tenemos desplegados nuestros equipos de Policía Judicial para hacer la inspección técnica a cadáver y así poder entregar los cuerpos a sus familiares. La Policía Nacional se solidariza con toda la comunidad en estos momentos de luto, siempre cercanos y presentes", ha declarado el comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, Néstor Rodrigo Arévalo.