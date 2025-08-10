Agencias

Al menos 13 muertos por una ola de incendios en la capital de Kivu Sur, bajo control de las milicias

Al menos 13 personas han muerto como consecuencia de los incendios declarados en los últimos días en la ciudad congoleña de Bukavu, la capital de la provincia de Kivu Sur, en el este del país, bajo control de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23) desde principios de año.

Los incendios en temporada seca son habituales en Bukavu, principalmente por sobrecargas en la infraestructura eléctrica, generadores en domicilios o paneles solares.

A esta circunstancia se añaden las dificultades que comporta la presencia de las milicias y la violencia reinante en la provincia, a pesar la declaración de acercamiento firmada en julio por representantes del Gobierno y de las milicias.

Fuentes de la sociedad civil han confirmado al diario 'Actualité' que las llamas han devorado más de 1.000 edificios, entre ellos seis escuelas, dos centros de salud, varias residencias de ancianos, y cientos de habitantes están "durmiendo al raso, bajo las estrellas", en palabras del portavoz de los grupos comunitarios locales, David Cikuru.

EuropaPress

