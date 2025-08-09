Víctor Parada renueva con el Alavés hasta 2029 y Asier Villalibre se va cedido al Racing de Santander

El Deportivo Alavés ha acordado este sábado la renovación del defensa madrileño Víctor Parada hasta 2029, mientras que el delantero vizcaíno Asier Villalibre jugará durante la temporada 2025/26 como cedido en el Real Racing Club de Santander en LaLiga Hypermotion.

Nacido el 4 de abril de 2002 en Madrid, y tras haber estado en la cantera del Rayo Vallecano, Parada llegó al equipo de Vitoria-Gasteiz en el 2020 procedente del Red Bull Salzburg. "Desde entonces, el crecimiento del zaguero ha sido imparable", subrayó el Alavés en su página web.

"Tras pasar por las filas del San Ignacio y del Real Unión en calidad de cedido, el lateral izquierdo se convirtió en un fijo en el esquema del Miniglorias y en un habitual en entrenamientos y convocatorias del primer equipo, con el que debutó en LaLiga EA Sports en la temporada 2023/24 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con victoria ante el Sevilla FC", recordó el comunicado oficial alavesista.

"En la temporada 2024/25, Parada se marchó cedido al CD Mirandés, etapa en la que creció como futbolista profesional. Con el conjunto jabato disputó 34 partidos y alcanzó una histórica final del 'playoff' de ascenso a La Liga EA Sports para los de Miranda de Ebro, quedándose a las puertas de la máxima categoría", destacó la nota de prensa.

Por último, ese mismo comunicado señaló que Parada "es una muestra del talento formado en Ibaia" y también que el Alavés "hace una apuesta firme con esta renovación" por cuatro temporadas más.

Al respecto de Villalibre, nacido el 30 de septiembre de 1997 en Guernica, la entidad babazorra recordó la llegada a su disciplina cedido por el Athletic Club en el mercado de invierno de la campaña 2022/23. "Fue clave en el ascenso a LaLiga EA Sports, marcando seis goles, entre ellos el histórico penalti en el 129' que sirvió para que el Glorioso volviera a la máxima categoría", recalcó otra nota alavesista.

"En la temporada 2024/25 volvió a Vitoria-Gasteiz, esta vez en propiedad, disputando 18 partidos y marcando un gol", resumió el segundo comunicado de prensa. Así, el Alavés deseó a Villalibre "mucha suerte en esta nueva etapa" jugando a préstamo con el equipo santanderino.