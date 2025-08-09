Una multitudinaria protesta contra la ilegalización de Palestine Action deja 466 detenidos en Londres

La Policía de Londres ha confirmado la detención de, al menos, 466 personas concentradas este sábado en la capital británica para protestar contra la ilegalización de la ONG propalestina Palestine Action por protagonizar una reciente incursión en una base militar británica.

"Hasta las 21.00 horas, 466 personas habían sido detenidas por mostrar su apoyo a Acción Palestina. Se produjeron otras ocho detenciones por otros delitos, incluidas cinco agresiones a agentes", ha añadido la MET, en la que será su última actualización del día.

Tras la ilegalización de Palestine Action en virtud de la ley antiterrorista de 2000, respaldar o pertenecer a la organización será un delito, con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC.

El Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).