Última hora de Jaume Anglada: nuevos datos sobre su estado tras sufrir un grave accidente

Newsroom Infobae

El músico mallorquín Jaume Anglada permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras el grave accidente de tráfico que sufrió la pasada noche cuando circulaba en moto y fue embestido por un coche que realizó una maniobra indebida y se dio a la fuga.

Según ha podido confirmar Europa Press a través de su entorno, el cantante ha sufrido la extirpación del bazo y presenta, además, rotura de cadera, mandíbula y costillas, permaneciendo bajo vigilancia por un traumatismo craneoencefálico grave.

El pronóstico del cantante, íntimo amigo del Rey Felipe VI, sigue siendo crítico y se mantiene en observación permanente debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por el impacto. Sanitarios y policías acudieron rápidamente al lugar de los hechos, gracias a los avisos de varios testigos, y lograron detener al presunto responsable pocas horas después del accidente.

El entorno del artista ha pedido respeto y discreción ante la avalancha de mensajes de apoyo recibidos mientras los vecinos de la zona, aún consternados, siguen comentando el suceso que ha tenido lugar prácticamente a la puerta de su casa. La preocupación es máxima en el círculo más cercano de Anglada, que aguarda con esperanza la evolución de su estado en las próximas horas.

