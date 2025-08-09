Agencias

Trump invita al recién elegido presidente de Polonia a visitar la Casa Blanca en septiembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado al recién elegido presidente de Polonia, el euroescéptico Karol Nawrocki, a visitar la Casa Blanca para asistir a una "reunión de trabajo" el próximo 3 de septiembre, según ha informado el portavoz presidencial polaco, Pawel Szafernaker.

"En una carta oficial de felicitación entregada el día de su investidura, el presidente estadounidense invitó al presidente de la República de Polonia, Karol Nawrocki, a la Casa Blanca para una reunión de trabajo el 3 de septiembre de 2025", ha indicado Szafernaker en redes sociales.

El magnate republicano ya felicitó a Nawrocki por ser elegido presidente en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social y describió al candidato como "un aliado de Trump". "Enhorabuena, Polonia, habéis elegido a un ganador", subrayó.

El político independiente de 42 años --que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el pasado mes de junio con un 50,89 por ciento de los votos frente al candidato de la gobernante Coalición Cívica, Rafal Trzaskowski-- cuenta con el apoyo del conservador Partido Ley y Justicia (PiS), que gobernó el país entre 2015 y 2023.

