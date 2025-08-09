(Previa) El tenista español Carlos Alcaraz retoma el pulso con Sinner en Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz vuelve a la acción este domingo en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1000 de la temporada, después de un pequeño parón para recuperar el tono físico y mental tras caer en la final de Wimbledon ante un Jannik Sinner que aparece de nuevo en el horizonte de la cita de Ohio (Estados Unidos).

El murciano saboreó por primera vez el mes pasado lo que es perder una final de 'Grand Slam', tras ganar las cinco anteriores, ante un Sinner que, tras cinco derrotas seguidas ante el español cambió el tercio en la rivalidad que domina el circuito ATP. El italiano impidió el triplete de Alcaraz en la hierba inglesa.

Después de esa dolorosa derrota, el español se tomó su tiempo para volver a una carrera que, según confesó esta semana ya en Cincy, tiene como objetivo ser el número uno del mundo al final del año. Ahí está asentado Sinner, pero todo está en el aire en el toma y daca que, si ambos cumplen con su favoritismo los próximos días, conducirá a otra final entre el uno y el dos del mundo.

El murciano, que este año había ganado la pelea por el título de Roma y Roland Garros en tierra contra el italiano, y Sinner llegan a la pista dura después de renunciar al Masters 1000 de Canadá. En Cincinnati defiende título y puntos Sinner, igual que lo hará después en el US Open, mientras que Alcaraz llegó a la final en 2023, un partido histórico que se llevó Novak Djokovic.

Con el Abierto de Estados Unidos en el horizonte, el de El Palmar confía en mantener la buena dinámica del 2025, con 48 victorias y solo seis derrotas, y cinco títulos, además de presionar a Sinner por el número uno. El pupilo de Juan Carlos Ferrero podría tener un camino exigente en Cincinnati con el neerlandés Tallon Griekspoor, el checo Jakub Mensik, el australiano Álex de Miñaur y el alemán Alexander Zverev, atendiendo al ranking, antes de Sinner.