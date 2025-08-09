Preocupación máxima por Jaume Anglada: su último parte médico desde la UCI

El cantante mallorquín Jaume Anglada, íntimo amigo del Rey Felipe VI, continúa ingresado en el Hospital Universitario Son Espases tras el grave accidente de tráfico que sufrió en la madrugada del viernes en Palma. El músico fue arrollado por un vehículo que circulaba en sentido contrario, sufriendo un fuerte traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas y la extirpación del bazo. El siniestro, que conmocionó a la isla, provocó una oleada de mensajes de apoyo de seguidores y amigos, mientras la Policía detenía horas después al conductor implicado, un joven de 20 años que duplicó la tasa de alcoholemia y se dio a la fuga sin auxiliarle.

En este contexto, el último parte médico difundido este sábado confirma que Anglada "está estable dentro de la gravedad y pendiente de evolución clínica". Según ha podido saber el equipo de Europa Press, el artista continúa en la UCI bajo estrecha vigilancia y el equipo sanitario comunicará nuevas actualizaciones mañana, siempre que no se registren cambios relevantes en su estado.

La familia del cantante ha agradecido las muestras de cariño recibidas y ha pedido a los medios y al público respeto a la intimidad en estos momentos tan delicados. El entorno confía en que la fortaleza del músico y la atención médica permitan una evolución favorable en los próximos días.