Mueren en un tiroteo en Atlanta (EEUU) un policía y el autor de los disparos

Un policía ha muerto en un tiroteo --cuyo autor también ha muerto-- ocurrido en el campus de la Universidad de Emory, en el área metropolitana de la ciudad de Atlanta (EEUU), que alberga una sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que también ha recibido disparos y podría ser el objetivo del ataque, cuyo autor ha fallecido.

Alrededor de las 16.50 horas (hora local), la Policía de Atlanta recibió una llamada alertando de disparos producidos en el campus universitario. Tras un gran despliegue policial y un intercambio de balas entre el autor de los hechos y los agentes, el responsable fue hallado muerto con heridas de bala, sin especificar todavía si resultó abatido o se disparó a sí mismo.

Un policía, del que todavía se desconoce la identidad, fue alcanzado por una bala y tras ser hospitalizado, no ha sobrevivido a las heridas provocadas en el ataque. "Este agente respondió a la llamada como estaba entrenado y, durante el incidente, recibió disparos y perdió la vida", ha indicado el jefe interino del Departamento de Policía del Condado de DeKalb, Greg Padrick, en declaraciones recogidas por CNN.

"Esta noche, hay una esposa sin esposo. Hay tres hijos, uno no nacido, sin padre. Hay una madre y un padre, así como hermanos que también comparten esta traumática pérdida", ha señalado a directora ejecutiva del condado de DeKalb, Lorraine Cochran-Johnson.

Asimismo, las autoridades han confirmado que tanto los agentes de seguridad como el edificio de los CDC recibieron disparos. No ha habido ninguna víctima civil y ya no existe ningún tipo de amenaza en el campus.

Una guardería con 92 niños que se encuentra en las inmediaciones del lugar de los hechos ha sido desalojada una vez la situación ya se encontraba controlada y los menores han sido trasladados con sus padres a la mayor celeridad.

"Yo también soy padre. Conozco su incertidumbre, miedo y preocupación. Queríamos decirles que todos los niños están a salvo y que nos aseguraremos de que se reúnan con ellos (los padres) lo antes posible", ha señalado el alcalde de Atlanta, Andre Dickens.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha mostrado sus condolencias a los allegados del policía fallecido. "El FBI les brindará todo su apoyo", ha sostenido en un mensaje desde su cuenta de la red social X.