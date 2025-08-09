Agencias

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del fallido 'Apollo 13' y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, ha informado este viernes la agencia espacial norteamericana, la NASA.

Lovell falleció el jueves en la localidad de Lake Forest, en Illinois, tras una vida que, según el responsable interino de la NASA, Sean Duffy, "ha inspirado a millones de personas" a lo largo de las últimas décadas.

"El carácter y la firme valentía de Kim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y convertieron una potencial tragedia en un éxito del hemos aprendido mucho", ha añadido, en alusión a la odisea del 'Apollo 13' para regresar a la Tierra tras una explosión a bordo en abril de 1970. Estaba llamado a ser el tercer alunizaje tripulado de la NASA.

La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones 'Gemini' y en el 'Apollo 8', pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. "Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance", ha destacado Duffy en su comunicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

Zelenski avisa de que Rusia

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

La española Paula Badosa, baja

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

El lateral francés Romain Perraud

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles" contra Israel tras sus nuevos planes sobre Gaza

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles"

Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes

Combinación ganadora del sorteo de