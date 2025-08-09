Luis Alfonso de Borbón, sorprendido por la denuncia de una exempleada que le reclama 8.000 euros

El nieto de Carmen Franco y bisnieto de Francisco Franco vive días intensos desconcertantes. Luis Alfonso de Borbón, que suele mantener un perfil discreto ante los medios, ha sido interpelado esta semana por unas sorprendentes declaraciones atribuidas a una supuesta ex empleada del hogar, quien afirma que le reclama el pago de 8.000 euros. La situación se ha producido en paralelo a un momento personal delicado: la despedida de Pedro Gómez, figura cercana a su entorno, fallecido a los 98 años.

A la salida del tanatorio, y visiblemente tranquilo, Luis Alfonso quiso recordar al difunto con afecto: "98 años muy bien llevados, todo hay que decirlo". Preguntado por la presunta deuda denunciada por la exempleada, se limitó a responder con brevedad: "No sé nada, lo siento. Hasta luego", evitando entrar en más detalles ante la prensa.

En el mismo encuentro, el hijo de Carmen Martínez-Bordiú aseguró que "todo está bien" con su madre, quien - según dijo - acude con frecuencia a visitarlos. Con esta respuesta quiso zanjar cualquier especulación sobre el vínculo familiar, trasladando una imagen de normalidad en lo personal, pese a la incómoda controversia que ha salpicado estos días a su nombre.