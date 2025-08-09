Llega al DUX Logroño Paula Partido, canterana del Real Madrid, para reforzar su línea de ataque

El DUX Logroño ha confirmado este viernes la incorporación de la futbolista española Paula Partido, delantera de 20 años y que llega a la entidad riojana como cedida para hacerse hueco en su plantilla de cara a la próxima temporada 2025/26.

La jugadora de Rivas-Vaciamadrid reforzará al conjunto de Héctor Blanco procedente del London City Lionesses, equipo recién ascendido a la Women's Super League inglesa, por el que fichó para tres temporadas al finalizar el pasado curso tras haber abonado su cláusula de rescisión al Real Madrid.

Desde un costado muestra sus aptitudes en el centro del campo y en la línea del ataque, siendo un estilete por el extremo. Canterana del Madrid CFF y también del Real Madrid, jugó 49 encuentros e hizo 15 goles con el filial merengue, para luego debutar en la Champions League con las madridistas ante el Breidablik y posteriormente militar en el Celtic de Glasgow como cedida durante la temporada 2023/24.

La pasada campaña integró la plantilla del Sevilla FC, equipo de la Liga F, igualmente cedida por el Real Madrid; con el conjunto andaluz participó en 13 encuentros de la máxima categoría del fútbol español.

La nueva jugadora del DUX Logroño fue campeona del mundo sub-17 con la selección española y en el club riojano le dieron con una nota de prensa la bienvenida "convencidos de que su enorme futuro" les genere "renovadas ilusiones deportivas" y que los ayude "a seguir creciendo en la búsqueda de la consolidación" dentro de la Primera División femenina.

Así, la atacante madrileña se puso este viernes de inmediato a las órdenes del técnico del primer equipo, Héctor Blanco, acoplándose a los entrenamientos y partidos de pretemporada que ya están realizando.