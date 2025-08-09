Agencias

La UE espera que el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán consolide "una paz duradera" entre ambos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, respectivamente, han aplaudido la declaración suscrita este viernes por los líderes de Armenia y Azerbaiyán para zanjar el conflicto bilateral y esperan ahora que este "gran hito" siente las bases para "una paz duradera y sostenible" para los dos países vecinos y para el conjunto de la región.

Costa y Von der Leyen han apuntado en un comunicado conjunto que este acuerdo "culmina años de esfuerzos por parte de la UE", si bien la firma se ha producido en la Casa Blanca y en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha reivindicado su capacidad mediadora para poner fin a conflictos en distintas partes del mundo.

La UE, que espera avances hacia la "plena normalización" de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, se muestra también dispuesta a invertir para mejorar la conectividad en el Cáucaso y garantizar la "plena apertura", con vistas a beneficiar a la población local y alentar "la paz, la estabilidad y la prosperidad".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

Zelenski avisa de que Rusia

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

La española Paula Badosa, baja

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

Muere el astronauta estadounidense Jim

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

El lateral francés Romain Perraud

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles" contra Israel tras sus nuevos planes sobre Gaza

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles"