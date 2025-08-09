La Media Luna Roja Siria denuncia disparos contra un convoy humanitario que se dirigía hacia el sur del país

La Media Luna Roja Siria ha denunciado este sábado que un convoy cargado con ayuda humanitaria que se dirigía hacia la gobernación sureña de Sueida, azotada el mes pasado por la violencia sectaria, fue atacado en la víspera "con disparos" y ha afirmado que varios vehículos han sufrido "daños materiales" debido al incidente.

"La Media Luna Roja Árabe Siria es una organización humanitaria neutral dedicada a ayudar a los más necesitados. Instamos a todas las partes a que respeten nuestra neutralidad y garanticen la seguridad de nuestros equipos para que puedan continuar su vital misión de prestar ayuda", ha indicado en un breve comunicado.

Una serie de convoyes cargados con ayuda humanitaria han entrado en Sueida en las últimas semanas coordinados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ha instado a todos los actores sirios a proteger a los civiles, preservar la dignidad humana y garantizar el acceso seguro y "sin trabas" a los suministros.

El Gobierno de transición sirio liderado por el presidente Ahmed Al Shara anunció a mediados de julio un alto el fuego en Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de hostilidades tras una semana de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco y las milicias de la minoría drusa.

Pese al alto el fuego, en los últimos días han vuelto a resurgir los enfrentamientos en la zona y cerca de 500 personas han tenido que ser evacuadas en el marco de una violencia que ha dejado hasta ahora más de 1.500 muertos desde mediados de julio.