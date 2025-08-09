Agencias

Italia y Grecia se incorporan a los lanzamientos de ayuda humanitaria a Gaza

El Ejército de Israel ha confirmado el lanzamiento coordinado en las últimas horas de 106 palés con ayuda humanitaria sobre la Franja de Gaza en una operación que ha contado con la participación de seis países, entre ellos Grecia e Italia, que se han incorporado por vez primera a esta clase de operaciones.

"Un lanzamiento aéreo de 106 palés de ayuda alimentaria para los residentes del norte y sur de Gaza ha sido efectuado por las Fuerzas de Defensa de Israel, en coordinación con Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Alemania, Países Bajos y, por primera vez, Grecia e Italia", ha anunciado el Ejército israelí en un comunicado.

Tanto Naciones Unidas como las ONG han reclamado de todas formas que Israel levante por completo el bloqueo sobre el enclave al entender que la ayuda que está entrando no cubre las necesidades de la población. Asimismo, han criticado los lanzamientos aéreos por el peligro que comportan para la población del enclave, que se arriesga a morir aplastada o a intentar recoger los envíos en zonas de combate.

EuropaPress

