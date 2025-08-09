Agencias

Ingresa en prisión tras ser detenido en San Sebastián acusado de agredir sexualmente a varias personas menores

Un hombre de 27 años ha sido detenido en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varias personas menores de edad, tras lo que el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

La investigación, ha explicado, se inició a principios del mes de julio, cuando la Ertzaintza tuvo conocimiento del presunto delito contra la libertad sexual y otros delitos conexos, mediante la interposición de la correspondiente denuncia.

A partir de ese momento y hasta que la investigación culminó con la detención del presunto agresor, varias unidades de la Ertzaintza de Bizkaia y Gipuzkoa trabajaron de manera coordinada para poder identificar y localizar al varón que, finalmente, fue detenido este pasado miércoles, 6 de agosto. También se realizó un registro en su domicilio.

El hombre, de 27 años de edad, fue puesto a disposición judicial el jueves y el juez de Instrucción decretó su ingreso en prisión provisional.

