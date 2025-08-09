Agencias

Extinguido el fuego declarado en la Mezquita-Catedral

Por Newsroom Infobae

El incendio que se ha declarado en una capilla lateral de la Mezquita-Catedral de Córdoba pasadas las 21,00 horas de este viernes, que ha provocado una intensa humareda, ya ha sido extinguido por los bomberos.

Así lo ha confirmado en un mensaje a los medios de comunicación el portavoz del Cabildo Catedral de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto, que ha señalado que el "fuego se ha originado en la capilla que está junto a la del Espiru Santo", donde había en ese momento una "máquina de limpieza y sillas".

En cualquier caso, desde el Cabildo aún están a la espera de que los técnicos "puedan dar más datos sobre el origen" del incendio, tras el cual se ha activado el plan de autoprotección y donde se han personado tres dotaciones de bomberos.

EuropaPress

