El PSOE va a "luchar con herramientas democráticas" contra el discurso de odio del "tándem del PP y Vox" tras Jumilla

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que los socialistas van a estar "muy atentos" a lo que pasa en España y van a "luchar con todas las herramientas democráticas" contra el discurso de odio al que, a su juicio, está llevando al país "el tándem" del PP y Vox, tras lo sucedido en Jumilla (Murcia).

"Vamos a luchar con todas las herramientas democráticas que tenemos a nuestro alcance para acabar con esta confrontación y para acabar con este discurso de odio al que nos está llevando ese mix, ese tándem del PP y Vox, porque como decimos no es el único ejemplo o un caso aislado lo que ha pasado en Jumilla (Murcia), ha señalado.

De esta manera, ha criticado cómo los dirigentes 'populares' han condenado "de manera muy tibia" la "caza al migrante" de Torre-Pacheco (también en Murcia). Asimismo, ha denunciado que la Comunidad de Madrid cierre un centro de menores "por culpa casualmente de una licencia que cuando acogía niños menores ucranianos no tenía problemas pero o casualidad cuando los niños son subsaharianos tiene todos los problemas del mundo".

"También lo vemos en las CCAA donde el PP está gobernando, cómo está poniendo recursos para no acoger a los menores migrantes que llegan a Canarias. Así poco a poco en la geografía española se está alimentando, se está blanqueando ese discurso del señalamiento, ese discurso del odio y todo a cambio de unos votos", ha indicado.

Mínguez ha censurado que a Feijóo "le dé igual" insitucionalizar "el racismo, la xenofobia, la islamofobia" para "seducir al votante de Vox" y llegar al poder. Tanto al dirigente 'popular' como al resto del PP le ha echado en cara que "ante lo ultra y ante la xenofobia" no cabe otra cosa que "confrontación y determinación".

"No todo cabe en la política nacional, o se está con la confrontación o con la convivencia, o se está con la defensa de los derechos y de las libertades o con los discursos racistas, de señalamiento y de odio", ha recalcado.