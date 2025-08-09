El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

El Real Betis Balompié ha llegado este viernes a un acuerdo con el Lille Olympique Sporting Club para traspasarle al defensa francés Romain Perraud, y además el club verdiblanco ha anunciado la cesión del delantero uruguayo Gonzalo Petit al CD Mirandés para el próximo curso.

"El lateral francés, nacido en Toulouse, se marcha una temporada después de llegar a la disciplina bética, en la que ha disputado 41 partidos, sumando dos goles y dos asistencias", dijo el Betis en su nota de prensa sobre Perraud, a quien deseó "la mejor de las suertes en los próximos retos profesionales".

De igual modo, el club sevillano confirmó su pacto con el Mirandés para que el joven Petit milite como cedido durante la temporada 2025/26 en el equipo 'jabato', que la pasada campaña se quedó a las puertas de ascender a LaLiga EA Sports y que este verano quiere reconstruirse.