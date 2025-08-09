El gesto de Loles León con Rosario Flores que demuestra su amistad inquebrantable

Rosario Flores volvió a deslumbrar en el Festival de Cap Roig la noche del 8 de agosto, donde presentó su gira "Universo de Ley" ante un público rendido a su carisma y energía. Entre los asistentes más destacados se encontraba Loles León, quien quiso acompañar a la artista en una de las grandes citas musicales del verano. La presencia de la actriz no pasó desapercibida y sirvió para recordar la relación de apoyo y afecto que une a ambas figuras del espectáculo español.

La amistad entre Rosario Flores y Loles León se ha hecho visible en innumerables ocasiones a lo largo de los años, desde celebraciones como el 60 cumpleaños de la cantante, hasta encuentros públicos y privados donde no han dudado en demostrar su admiración y respaldo mutuo. Estos gestos han consolidado una relación especial que supera lo profesional y que el público ha podido apreciar en momentos clave de sus trayectorias.

Durante la velada en Cap Roig, la actriz de 'Aquí no hay quien viva' disfrutó tanto del repertorio clásico de la hija de Lola Flores, con canciones que han marcado generaciones, como de las nuevas composiciones de su última gira.