Dos fallecidos en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena

Dos personas han fallecido este sábado en un accidente de avioneta en la zona del Pontón de Requena (Valencia), a la altura del kilómetro 443 de la N-332, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Centro de Coordinación de Emergencias.

El aviso se ha recibido sobre las 11.25 horas y hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones de efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba, una patrulla de la Guardia Civil y de Policía Local, y una ambulancia SAMU.

A su llegada, la unidad SAMU solo ha podido confirmar la muerte de dos personas, ha apuntado el CICU.