Dos detenidos el lunes mientras robaban disfrazados de mujer en una joyería de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona detuvo el lunes a dos hombres cuando iban a huir de una joyería del distrito de Sarrià-Sant Gervasi, donde presuntamente estaban robando disfrazados con pechos falsos, pelucas y maquillaje para dificultar la identificación.

Los presuntos autores del robo con intimidación iban a llevarse objetos por un valor total superior a 300.000 euros, tienen 27 y 35 años, suman 9 antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial el jueves, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Los agentes recibieron un aviso del 112 sobre un presunto robo violento en la joyería, adonde fueron dotaciones de Guardia Urbana y Mossos, que les detuvieron pese a que intentaron resistirse tirando objetos, joyas y dinero contra los policías.

