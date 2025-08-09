Agencias

Denuncian violencia y desplazamiento forzado que amenazan a pueblos indígenas de Honduras

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos alertó sobre la grave presión ejercida por disputas territoriales y amenazas, al señalar que la desprotección estatal expone a las comunidades originarias a riesgos de desalojo, violencia y violaciones sistemáticas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tegucigalpa, 8 ago (EFE).- La violencia y la disputa por el control territorial ejercen una "presión constante" sobre los pueblos indígenas de Honduras, poniendo en riesgo no solo su integridad física, sino también su derecho a la vida, la seguridad y la permanencia en sus territorios ancestrales, denunció este viernes el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, el ente estatal advirtió en un comunicado que, para garantizar la protección de los derechos de los pueblos originarios, el Estado debe atender de forma oportuna las causas estructurales que provocan el desplazamiento forzado, como la falta de seguridad sobre sus tierras y la violencia ejercida contra líderes y lideresas en un contexto de impunidad.

El Conadeh señaló que los pueblos indígenas enfrentan "una situación crítica" debido a la desprotección de sus derechos sobre sus tierras y a la violencia que padecen por reivindicarlos, en un contexto marcado por "la impunidad y la falta de acceso a la justicia".

El coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del Conadeh, Frank Cruz, dijo que el desplazamiento interno que afecta a personas en situación de vulnerabilidad es consecuencia directa de la desprotección estatal.

Además, recordó que en agosto de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por no garantizar la protección de las tierras ancestrales y por las amenazas contra defensores indígenas.

Entre 2016 y mayo de 2025, el organismo de derechos humanos registró 221 denuncias de personas de al menos seis pueblos indígenas que reportaron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, y en la mayoría de los casos, las denuncias estuvieron relacionadas con amenazas y despojo de tierras.

El informe detalla que el 52 % de los denunciantes fueron mujeres y el 48 % hombres. Por pueblos, el 62 % pertenece a la etnia misquita, el 16 % a la lenca, el 13 % a la garífuna, y el resto se reparte entre tolupanes, maya chortí y negros de habla inglesa.

De las 221 quejas, el 39 % se refiere a amenazas, el 28 % a despojo de tierra, propiedad o vivienda, el 13 % a asesinato de familiares y el 3 % a casos de extorsión, según cifras oficiales.

Entre los principales agresores figuran miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, bandas criminales, personas desconocidas, integrantes del crimen organizado y personas identificadas por las víctimas, añadió.

El Conadeh reafirmó su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, destacando que la conmemoración del 9 de agosto busca reconocer su fortaleza, su respeto por la naturaleza y su lucha constante por la defensa de sus tierras y del medioambiente. EFE

Temas Relacionados

Pueblos indígenasDesplazamiento forzadoConadehCorte Interamericana de Derechos HumanosHondurasTegucigalpaViolenciaDerechos humanosFrank CruzMisquitosEFE

Últimas Noticias

Christian Gálvez, peinado (y conquistado) por las hijas de Patricia Pardo: su imagen más divertida

Christian Gálvez, peinado (y conquistado)

Carmen Borrego saca la cara por su ex nuera Paola Olmedo: "Pobrecita, no le vamos a echar la culpa a ella"

Carmen Borrego saca la cara

Jaume Anglada, cantante y amigo del Rey Felipe VI, ingresado en estado crítico tras un grave accidente de tráfico

Jaume Anglada, cantante y amigo

Alejandra Rubio, indiferente ante la portada en bañador de Alessandro Lequio: "No suelo hablar de los demás"

Alejandra Rubio, indiferente ante la

Así ha quedado la escena del grave accidente de Jaume Anglada: restos y señales en el asfalto

Así ha quedado la escena