Agencias

Cristina Bucsa dice adiós a Cincinnati en primera ronda

Por Newsroom Infobae

Guardar

La tenista española Cristina Bucsa se ha despedido en primera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000, después de caer en su partido ante la china Yue Yuan (6-2, 6-2).

Bucsa, que accedió repescada al cuadro principal -tras perder su último partido de la fase previa ante la estadounidense Whitney Osuigwe-, no fue capaz de revertir el 4-0 con el que la tenista asiática se adelantó en la manga inaugural.

Cortó la sangría con un 'contrabreak' (4-1), pero vio cómo su rival cerraba el parcial al resto. Ya en el segundo set, en el que comenzó 2-0 arriba, perdió los seis últimos juegos y dijo adiós tras una hora y 18 minutos de lucha.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Albares impulsa el uso del

IU propone obligar a los cargos públicos que acrediten sus títulos para zanjar la polémica de los currículos falsos

IU propone obligar a los

España confía en que los acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán conduzcan hacia la "paz definitiva"

España confía en que los

Ingresa en prisión tras ser detenido en San Sebastián acusado de agredir sexualmente a varias personas menores

Ingresa en prisión tras ser

Bautista y Landaluce avanzan en Cincinnati y Munar cae en primera ronda

Bautista y Landaluce avanzan en