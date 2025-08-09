Agencias

Controlado el incendio en el vertedero de Nájera

Bomberos del CEIS Rioja han controlado, a la 19,45 horas, el incendio en el vertedero de Nájera, que se ha producido pasadas las 17,00 horas. Han señalado que continuará humeando pero ya sin riesgo.

Han sido tres torres de vigilancia contra incendios los primeras que han dado aviso a SOS Rioja del humo en la zona del vertedero de Nájera, así como que también se han recibido varias llamadas de particulares ya que la columna de humo era visible desde la distancia.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y Bomberos del CEIS, así como se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El operativo de bomberos del CEIS Rioja se ha retirado ya y lo ha dado por terminado. Sobre campo hay ahora una máquina de la empresa que está removiendo.

