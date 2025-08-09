Agencias

Combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes

Por Newsroom Infobae

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 8 de agosto, ha estado formada por los números 41, 38, 35, 09, 24, 29.

El número complementario es el 39 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.288.798,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en Administración de Loterías no 1 de Camprodon (Girona), situada en Valencia, 57.

De tercera categoría (cinco aciertos) existen 68 boletos acertantes, que recibirán 1.090,14 euros, mientras que de cuarta categoría (cuatro aciertos) hay 3.706 boletos acertantes, que recibirán 30 euros.

