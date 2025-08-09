Agencias

Christian Gálvez, peinado (y conquistado) por las hijas de Patricia Pardo: su imagen más divertida

Por Newsroom Infobae

Guardar

Christian Gálvez disfruta del verano mostrando su lado más tierno, tras conocerse las novedades sobre el futuro profesional de su esposa, Patricia Pardo. Mientras la presentadora afronta nuevos retos en Telecinco para la próxima temporada, en casa el ambiente es de relax y juegos veraniegos. La última muestra: una simpática imagen en la que las hijas de Patricia se divierten peinando a Christian, quien aparece en la foto con varios moños improvisados y expresión divertida, resultado de una tarde casera de risas y complicidad.

Esta escena familiar refleja el buen ambiente que reina en la casa, donde Christian se ha volcado por completo en el papel de padre de familia numerosa junto a Patricia, su hijo pequeño Luca y las dos hijas mayores de la presentadora. No es la primera vez que la pareja presume de la unión y el cariño que define su hogar: sus escapadas y planes familiares se han convertido en protagonistas habituales de sus redes.

En medio de estos días tranquilos, en los que compagina la paternidad con nuevos proyectos, el presentador también ha demostrado públicamente el especial vínculo con su familia, dedicando palabras muy afectuosas tanto a su mujer como a las niñas y al pequeño de la casa. Así, el ex de Almudena Cid afronta el verano entre risas domésticas y con ilusión por los cambios profesionales que les esperan a ambos a partir de septiembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

Zelenski avisa de que Rusia

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

La española Paula Badosa, baja

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

Muere el astronauta estadounidense Jim

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

El lateral francés Romain Perraud

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles" contra Israel tras sus nuevos planes sobre Gaza

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles"