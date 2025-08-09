Carmen Borrego saca la cara por su ex nuera Paola Olmedo: "Pobrecita, no le vamos a echar la culpa a ella"

Con los constantes rumores sobre una posible boda entre su hijo José María Almoguera y María 'la jerezana', Carmen Borrego no ha dudado en pronunciarse al respecto dejando claro que estaría encantada de que la nueva pareja de su hijo entre a formar parte de su famlia. "Eso preguntárselo a los protagonistas que no soy yo. Lo que ellos quieran, si son felices, yo soy feliz" reconocía Carmen ante las cámaras de Europa Press tras su paso por TardeAr donde también reconocía que su hijo está feliz al lado de su pareja.

Tras haber pasado unos días con ellos en vacaciones, Carmen dejaba claro en el programa que no existen planes de boda, aunque podría haberlos porque su hijo y María tienen muchas cosas en común. En cuanto al divorcio entre José María y Paola, que aún no se ha firmado, Carmen prefería ser discreta al respecto y no comentar nada. "Todo maravilloso, todo perfecto" sentenciaba Carmen cuando le preguntaban por la relación actual que mantiene con la madre de su nieto. Además, ante las palabras de Paola en las que asegura que la firma del divorcio es cuestión de tiempo, Carmen añadía: "Paola habla porque le preguntan, pobrecita, no le vamos a echar la culpa a ella. Si le preguntan, tendrá que contestar la chiquilla".

Ajena al nuevo frente que ha surgido sobre el supuesto estado en el que se encontraba la casa de su madre, María Teresas Campos, cuando se vendió, sentenciaba: "La mansión de mi mamá ya no es de mi mamá hace mucho tiempo. La casa estaba en perfecto estado, te lo digo yo. Hazme caso, no montemos ahora ya otra vez... en perfecto estado"