Bautista y Landaluce avanzan en Cincinnati y Munar cae en primera ronda

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Martín Landaluce superaron sus compromisos de este viernes en el torneo de Cincinnati (Estados Unidos), séptimo Masters 1.000 de la temporada, mientras que su compatriota Jaume Munar cayó en primera ronda.

El castellonense, en su primer partido en la gira norteamericana sobre pista dura, dio cuenta este viernes del alemán Daniel Altmaier en dos sets (7-6(5), 7-6(1)). Un estreno competido para coger confianza en la toma de contacto con la superficie, en una cita de Ohio donde llegó a semifinales en la edición de 2020.

Bautista dio la vuelta a un 'break' en contra en el primer set, que se decidió en la muerte súbita. Ahí, el español fue mejor y se adelantó con una autoridad que mantuvo en la segunda manga, donde rompió en el tercer juego. Entonces, el alemán se aferró a la pista, se salvó de una segunda rotura y forzó otro 'tie-break'.

Pese al momento de zozobra, Bautista se recompuso con un serio desempate donde rubricó su victoria por la vía rápida, que le cita en segunda ronda con el británico Cameron Norrie. El español maneja un mal historial con Norrie, 4-0 en duelos directos, con la última derrota hace algo más de un mes en Wimbledon.

También avanzó de ronda Landaluce, que tras superar sus duelos de la fase previa se vio obligado a remontar su primer encuentro del cuadro principal ante el estadounidense Patrick Kypson (3-6, 6-3, 6-2). El madrileño, número 142 del ranking ATP, cedió el primer set con una única pérdida de saque, pero reaccionó en la segunda manga, en la que abrió con un 2-0 y no se amilanó después de que el tenista local le respondiese con un 'contrabreak'.

Un nuevo quiebre en el sexto juego le encaminó hacia la igualada en la contienda, y el tercer parcial lo decidiría todo. Su mejoría desde el fondo de la pista -ganó 32 puntos al resto en las últimas dos mangas- y dos quiebres le encaminaron hacia el triunfo, que ahora le cita con el australiano Alexei Popyrin.

Por su parte, Munar alargó un paso complicado por las pistas duras de Canadá y Estados Unidos al caer ante el argentino Francisco Comesaña por un doble 6-4. El balear buscaba ganar por primera vez un partido en el cuadro principal de Cincinnati pero no aprovechó bien sus muchas oportunidades de 'break' (1/10).

Todo en una jornada en la que Carlos Alcaraz, número dos del mundo, conoció a su primer rival en el torneo. El murciano se medirá en segunda ronda al bosnio Damir Dzumhur, que eliminó al italiano Mattia Bellucci (7-6(7), 7-6(5)). Ambos tenistas se cruzaron solo una vez en el circuito, con una victoria de Alcaraz, aunque a cuatro sets, este año en Roland Garros.