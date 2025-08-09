Agencias

Así ha quedado la escena del grave accidente de Jaume Anglada: restos y señales en el asfalto

Por Newsroom Infobae

La madrugada del viernes se tiñó de tragedia en la avenida Joan Miró de Palma, exactamente alrededor del número 330, muy cerca del domicilio del cantante Jaume Anglada. El lugar, habitual para vecinos y conductores, hoy se ha convertido en testigo de uno de los accidentes más graves que ha conmocionado a Mallorca.

Las imágenes captadas en la escena muestran el aparcamiento donde se produjo el impacto entre la moto del artista y un vehículo que circulaba en sentido contrario y acabó por arrollarlo, realizando una maniobra ilegal antes de huir del lugar. Entre dos plazas de aparcamiento, sobre el asfalto, se pueden observar restos de sangre y arenilla, evidencia de la brutalidad del choque y del trabajo inmediato de los servicios de emergencia para intentar estabilizar al músico.

Las señales azules pintadas en el suelo delimitan los aparcamientos, y justo entre ellas, la zona presenta un marcado color rojizo y áreas cubiertas con polvo y arena, utilizado habitualmente por los servicios de limpieza para absorber líquidos tras accidentes.

El entorno del cantante, que permanece ingresado en la UCI en estado crítico, ha pedido respeto ante la avalancha de mensajes y muestras de apoyo, mientras los vecinos de la zona aún comentan el suceso ocurrido prácticamente a la puerta de su casa.

