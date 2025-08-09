Agencias

Ascienden a más de 61.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha aumentado a más de 61.300 los muertos por la ofensiva israelí desatada en el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023 después de sumar 39 víctimas mortales en las últimas 24 horas.

Las autoridades gazatíes han situado en 61.369 los muertos por la ofensiva, mientras que un total de 152.850 personas han resultado heridas después de que los hospitales hayan recibido a 491 heridos en el último día, según un último balance publicado por el Ministerio.

Asimismo, desde que el Gobierno de Israel rompiera el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzara la ofensiva el pasado 18 de marzo han fallecido por la ofensiva un total de 9.862 palestinos y otros 40.809 han resultado heridos.

Con respecto a las cifras de víctimas en las colas de la ayuda humanitaria, el Ministerio ha informado de que en las últimas 24 horas han recibido los cuerpos de 21 personas, mientras que también se han registrado 341 heridos, lo que sitúa el balance total en 1.743 muertos y 12.590, respectivamente.

Finalmente, las autoridades gazatíes han precisado que en el último día han muerto 11 personas por desnutrición e inanición, por lo que el total de víctimas mortales por el hambre en el enclave asciende a 212, incluyendo 98 niños.

