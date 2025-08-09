Arce condena la "inaceptable ofensa" y "práctica colonialista" de EE.UU. contra Maduro

La Paz, 8 ago (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó este viernes de "inaceptable ofensa" y "práctica colonialista" el ofrecimiento del Gobierno de Estados Unidos de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Condenamos la inaceptable ofensa del gobierno de Estados Unidos contra el hermano presidente Nicolás Maduro", escribió Arce en sus redes sociales.

El gobernante boliviano también sostuvo que "ofrecer una recompensa por la captura de un presidente democráticamente electo es una práctica colonialista, una agresión a la soberanía y dignidad de Venezuela" y de los "pueblos".

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, una cifra que duplica los 25 millones ofrecidos en enero.

Washington acusó a Maduro en 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Bondi compartió en redes sociales un video en el que describe esta recompensa como "histórica" y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La fiscal general también reveló que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

Más temprano, el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) también condenó las "nuevas amenazas" de Estados Unidos contra Maduro y consideró que "desde el imperio intentan hacer de policías del mundo con el único objetivo de adueñarse de los recursos naturales de un país tan rico como Venezuela".

El también exlíder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) fue aliado de los Gobiernos de Hugo Chávez (1954-2013) y de Maduro.

Arce revalidó esa alianza al iniciar su Gobierno en 2020 y recibió esta semana, para las celebraciones del bicentenario de la independencia de Bolivia, al canciller venezolano Yván Gil.