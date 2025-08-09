Agencias

Antoine Griezmann: "Estamos trabajando muy bien, me va a ayudar para esta temporada"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann confesó que el trabajo de la pretemporada está siendo muy bueno, además de "intenso", algo que le va a ayudar este curso que empieza la semana que viene con el debut en LaLiga EA Sports.

"Estamos trabajando muy bien, tuvimos poco tiempo para estar en forma. Ha sido muy intenso, nos queda una semana y empieza lo más importante", dijo este sábado a los medios del club rojiblanco, después del triunfo (0-2) ante el Newcastle.

El ariete francés y Julián Álvarez fueron los goleadores del último amistoso del preparación para el Atlético. "Me encuentro bien, con la gente que nos cuida para la pretemporada, estamos haciendo un trabajo muy importante para mí. Me va a ayudar para esta temporada", confesó.

Por otro lado, Griezmann apuntó que los muchos fichajes rojiblancos necesitan su tiempo de adaptación. "Se tienen que ir soltando poco a poco, sabemos que es difícil jugar en el Atleti. Nosotros les ayudamos, reciben cariño de la afición y eso les va a ayudar a entrar mejor y sentirse más cómodos", terminó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Albares impulsa el uso del español en la diplomacia multilateral

Albares impulsa el uso del

Sánchez reivindica a Zelenski como actor imprescindible en las conversaciones de paz: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"

Sánchez reivindica a Zelenski como

Bomberos Madrid extinguen un incendio en un cuarto de contadores en Fuencarral con cuatro intoxicados por humo

Bomberos Madrid extinguen un incendio

Los CDC confirman que el tiroteo de Atlanta iba dirigido contra sus instalaciones

Los CDC confirman que el

El Infoex activa de nuevo el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Aldea del Cano (Cáceres)

El Infoex activa de nuevo