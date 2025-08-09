Alemania, Francia y Reino Unido reclaman a Trump que tenga en cuenta a Europa y a Ucrania

Los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido han reclamado voz para Ucrania y Europea en la reunión del próximo viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha declarado que "el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos, que llevan más de tres años luchando por su libertad y seguridad", según ha coincidido en conversación telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

"Los europeos también serán necesariamente parte de la solución, ya que su propia seguridad está en juego", ha añadido el presidente francés.

"Seguimos decididos a apoyar a Ucrania, trabajando en un espíritu de unidad", ha añadido en un mensaje en línea con los transmitidos por Zelenski durante las conversaciones mantenidas este sábado con los líderes europeos tras conocer el anuncio de una reunión donde no tomará parte y se pondrá sobre la mesa un posible "canje de territorios" que el mandatario ucraniano no está dispuesto a aceptar.