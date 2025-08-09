Agencias

Aitana y Plex, su escapada secreta en la villa más impresionante de Bali: amigos, lujo y máxima intimidad

Tal y como ha desvelado Javi de Hoyos en sus redes sociales, ya se conoce la espectacular villa en la que Aitana y Plex están disfrutando de sus vacaciones en Bali. La discreta pareja ha elegido este enclave paradisíaco para desconectar y compartir tiempo con su círculo más cercano, aunque mantienen un perfil bajo en sus propias redes sociales.

Mientras que Archie Ted y su novia, Ángela Mármol, ya han compartido fotos confesando abiertamente su localización en la isla, el youtuber hasta ahora solo ha publicado algunas imágenes junto a su amigo - una prueba más de que también está disfrutando del viaje -, y la cantante no se ha pronunciado en sus perfiles. Además, Violeta, amiga de Aitana, también se encuentra en Bali, sumándose así al grupo de amigos que están viviendo esta experiencia juntos. Los amigos de Plex, como Adri, su novia Anna, Krufy, Ruby y la hermana del streamer, Ana, están ya de camino y se espera que se unan al grupo en las próximas horas.

La villa, rodeada de naturaleza y dotada de todas las comodidades propias de un alojamiento exclusivo, cuenta con una gran piscina en plataforma elevada, terrazas, jardín privado, zonas chill out y dormitorios luminosos con grandes ventanales, todo decorado al más puro estilo balinés. Este tipo de alojamiento se ha consolidado como el refugio perfecto para la pareja y sus amigos en uno de sus mejores veranos, combinando privacidad, lujo y ambiente relajado lejos del foco mediático habitual.

