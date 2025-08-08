Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, sigue "ignorando" la petición generalizada de alto el fuego, "al menos por ahora", pese a las amenazas lanzadas por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Zelenski aspira a "una verdadera paz" en Ucrania y, sin aludir directamente a los esfuerzos diplomáticos de Trump, ha asumido en un discurso que hay tanto "oportunidades" como "amenazas" en el horizonte.

"Hay mucho apoyo en estas nuevas circunstancias, con un ultimátum dado a Rusia para acordar el alto el fuego", ha señalado, el mismo día en el que teóricamente vencía el límite de Trump a Putin para detener el conflicto y evitar la imposición de nuevas sanciones.

El mandatario ucraniano ha lamentado que los bombardeos siguen --"la pasada noche lanzaron más de un centenar de ataques con drones contra nosotros", ha apuntado--, y en regiones como Jersón, en la zona este del país, persiste "la caza de civiles" por parte de las Fuerzas Armadas rusas.

Zelenski ha mantenido en estos últimos días conversaciones con algunos de los principales aliados de Kiev, a los que sigue reclamando que adopten medidas "reales" contra Moscú. En este sentido, ha anunciado que él mismo ha firmado este viernes un nuevo paquete de castigos contra Rusia