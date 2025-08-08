Will Smith, Nathy Peluso, Manuel Carrasco y Vanesa Martín, protagonistas musicales hasta el puente de agosto

Las provincias andaluzas ultiman los preparativos para un nuevo fin de semana con música en directo, antes de dar paso al siguiente, que coincidirá con el puente del 15 de agosto y llegará cargado de festivales y grandes conciertos. En este contexto visitan estos días la región artistas internacionales como Will Smith y Nathy Peluso, así como grandes figuras del panorama musical nacional como Manuel Carrasco y Vanesa Martín, entre muchos más.

Según la información recopilada por Europa Press, una de las grandes citas internacionales viene de la mano de Will Smith, que actuará este sábado 9 de agosto durante el Dreambeach Festival en Retamar-El Toyo, en la provincia de Almería. Ese mismo día, se podrá disfrutar de Nathy Peluso, la artista argentina actuará también en el festival entre muchos otros.

Asimismo, el viernes próximo coincidiendo con el puente, el cantante onubense Manuel Carrasco con su esperado 'Tour Salvaje', presentará sus nuevas canciones junto a sus grandes éxitos de siempre. Una cita imprescindible para los amantes del pop español este fin de semana que se puedan pasar por el recinto ferial de Vera, sin salir de la provincia almeriense.

Siguiendo el itinerario musical, en Huelva, el Doñana Music Festival arranca con una programación diversa; Omar Montes y Original Elías abrirán el ciclo este viernes, a las 22,30 horas, seguidos por Vanesa Martín el sábado a la misma hora, y el Karnafest el domingo 10 de agosto, con actuaciones de Kiko Veneno y No Me Pises Que Llevo Chanclas. El festival continuará durante el puente con la esperada visita del colombiano Camilo, y se despedirá el día 16 con la Fiesta Party Cierre del Ciclo, que pondrá el broche final a un verano de música en Doñana.

AMARAL Y ANTONIO OROZCO: PROPUESTAS DE MÁLAGA Y CÁDIZ

En la provincia de Málaga, concretamente en Marbella, el escenario del Starlite Occident acogerá este viernes al dúo zaragozano Amaral, que presentará su último trabajo discográfico, 'Dolce Vita'. La programación continuará con Carolina Durante, que actuará el próximo viernes, a las 22,00 horas, y al día siguiente será el turno de Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos, en una noche dedicada a la música pop y rock española de los 2000.

En Fuengirola, la sala Pihama acogerá el 9 de agosto el Pihama Fest, con la participación de grupos emblemáticos de los años 80 en el escenario Fundación Unicaja, a partir de las 21,30 horas. El domingo 10, el humorista Ángel Martín presentará su nuevo espectáculo 'Nuevo material' en el mismo espacio, dentro del Marenostrum Fuengirola, desde las 20,00 horas.

El ciclo continuará el sábado 16 de agosto con la actuación de Carl Cox, leyenda de la música electrónica, a partir de las 18,00 horas, y el sábado 17, regresará el show infantil Cantajuegos, también en el escenario Fundación Unicaja, a las 20,30 horas.

Por otra parte, la Feria de Málaga ofrecerá una amplia programación. El sábado 16, Señor Mirinda y Mojinos Escozíos actuarán a las 22,00 horas, en una jornada que también contará con la música de Flamenca Malagueña, con Chato de Málaga al cante y Antonio Centera a la guitarra. El domingo 17, Aurora Guirado y Paco Candela ofrecerán sus conciertos a las 22,00 horas.

En otro orden de cosas, la capital gaditana acogerá el sábado el esperado regreso de Los Caños, banda originaria de la ciudad, que celebra con una gira sus 20 años de trayectoria. El concierto tendrá lugar en el muelle Reina Victoria, dentro del ciclo Músicas del Mar.

Ese mismo sábado y sin abandonar la provincia gaditana, el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera recibirá a Antonio Orozco, mientras que el domingo el escenario será para el espectáculo internacional God Save The Queen, considerado uno de los mejores tributos a la mítica banda británica. Por su parte, la emblemática banda de rock andaluz Medina Azahara actuará el 9 de agosto en Sanlúcar de Barrameda.

En Barbate, el festival La Movida Sound se celebrará este viernes 8 y sábado 9 de agosto, con artistas destacados como Álvaro de Luna, Dani Fernández, Nil Moliner o Marlena, en una cita que reúne lo mejor del pop actual.

Ya de cara al puente del 15 de agosto, la programación se intensifica. En Cádiz capital, el festival No Sin Música ofrecerá una jornada de conciertos con Zahara, Rozalén y Crystal Fighters. En San Fernando, el ciclo Bahía Sound contará ese mismo día con la actuación del dúo Antílopez, mientras que el Concert Music Festival acogerá una doble cita con Melendi, los días 15 y 16 de agosto.

El sábado 16, María José Llergó actuará en el Tío Pepe Festival de Jerez, y Leiva lo hará en El Puerto de Santa María, sumando nuevas propuestas a un fin de semana repleto de música en directo. Para cerrar el puente, el domingo 17, Camilo regresará al Concert Music de Chiclana, mientras que El Arrebato actuará en El Puerto de Santa María y Laura Gallego en Cádiz capital, poniendo el broche de oro a una semana de celebraciones musicales por toda la provincia.

JAÉN, SEVILLA Y GRANADA

La provincia de Jaén también contará con una destacada cita musical este mes de agosto. El Frank Rock&Blues Festival, uno de los eventos con más trayectoria en el panorama andaluz, celebrará su 26ª edición los días 15 y 16 de agosto en el Auditorio Torres Oscuras de Torreperogil. El festival, que se ha consolidado como un referente para los amantes del rock y el blues, estará encabezado este año por la reconocida guitarrista y vocalista Grainne Duffy, figura destacada del blues contemporáneo internacional.

El cartel se completa con las actuaciones de Kid Carlos Band, Lucki Dados, Frederick Montana, Little Yellow Lighter y Betterman DJ, en un fin de semana donde las guitarras y la música en vivo volverán a tomar protagonismo.

Por otra parte, Sevilla ofrece el domingo 10 de agosto, una jornada doble de tributos musicales. El Hotel Alfonso XIII acogerá dos conciertos especiales del Totem Ensemble, un quinteto de cuerdas que homenajeará dos bandas icónicas de la historia de la música. A las 18,30 horas tendrá lugar el 'Tributo a ABBA', y para las 20,30 horas, será el turno del 'Tributo a The Beatles'.

Ese mismo día, el rock británico será protagonista en la Sala Custom, donde actuará British Lion, el grupo liderado por Steve Harris, bajista de Iron Maiden. El concierto forma parte de su gira europea de verano y contará con la participación del músico Tony Moore (teclista de Iron Maiden en 1977) como artista invitado.

Por último, la provincia de Granada, exactamente en el municipio de Salobreña acoge una nueva edición del festival Casete Manía, una cita que mezcla música en directo y ocio retro. El cartel incluye las actuaciones de Nacha Pop y No Me Pises Que Llevo Chanclas, en un ambiente que apuesta por el recuerdo de los años 80 y 90, acompañado de futbolines, recreativas arcade, dardos y pinball, todo en un entorno festivo y familiar.

El sábado 9 de agosto, el protagonismo se traslada al interior de la provincia con el Rock en Frío Fest, que se celebrará en El Silo de Montefrío, una sala de conciertos donde el rock y el hip hop se darán la mano. El evento contará con un tributo a Extremoduro, el grupo Los Hombres Rana como homenaje a El Último de la Fila, y el artista El Niño del Albayzín, representante del hip hop granadino.

El punto álgido de la programación llegará durante el puente de agosto, con la actuación de la mítica banda de rock andaluz Medina Azahara, que se subirá al escenario el domingo 17 de agosto en la Plaza de España de Pulianas, en una cita que espera congregar a numerosos seguidores de su carrera.