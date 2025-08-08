Victoria Federica deslumbra en el concierto de Guitarricadelafuente con estilo festivalero y trenzas

Victoria Federica ha demostrado, una vez más, que sabe estar a la altura de los grandes eventos de moda y música. La hija de la infanta Elena acudió al esperado concierto de Guitarricadelafuente en el festival Starlite Occident de Marbella, rodeada de amigos y en un ambiente vibrante, en el que aprovechó para disfrutar y mostrar su faceta más entusiasta como auténtica fan del artista. Durante el espectáculo, no dudó en grabar sus temas favoritos, saludar personalmente al cantante y hasta inmortalizar el encuentro con un selfie que reflejaba la admiración que siente por él.

Para esta cita tan especial, Victoria apostó por un look festivalero que combinaba una camiseta de manga corta con un sutil estampado de rayas negras y beige, junto a un llamativo cinturón ancho con detalles metálicos y un peinado que acaparó todas las miradas: las cornrow o trenzas africanas. Este recogido elaborado, realizado con su larga melena trenzada al mínimo detalle, evidenciaba su apuesta por las tendencias más atrevidas y sofisticadas del verano.

Su aparición en el festival no pasó desapercibida entre las personalidades asistentes, como Willy Bárcenas y su mujer Loreto Sesma, Paula Ordovás o el Mago Pop.