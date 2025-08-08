Un tribunal paraliza el proceso por desacato contra la Administración Trump por no frenar deportaciones

Un tribunal de apelaciones federal ha paralizado las medidas adoptadas por el juez de distrito James Boasberg, que había abierto la puerta a posibles acusaciones de desacato contra la Administración de Donald Trump por incumplir su orden de paralizar las deportaciones de ciudadanos venezolanos a El Salvador en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789.

El tribunal de apelaciones, por dos votos a uno, ha anulado así la orden de Boasberg, alegando que hay "ambigüedad" en las acciones del juez por obligar a las autoridades a elegir "entre capitular ante una orden judicial ilegal" o asumir que deben rendir cuentas en un proceso calificado de "dudoso", según ha recogido The Hill.

Boasberg ordenó a mediados de abril bloquear las deportaciones de migrantes a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que da poderes especiales al presidente Trump en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades por tener vínculos con las redes de narcotráfico transnacionales.

Distintas organizaciones de derechos civiles han cuestionado los vuelos de deportación impulsados por Trump al alegar que el proceso no permite audiencias, lo que podría implicar expulsiones de venezolanos sin demostración de que los inmigrantes tengan conexión alguna con el Tren de Aragua.