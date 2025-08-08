Un grupo armado aliado de Hamás rechaza el plan de Israel y afirma que sólo recuperará a los rehenes negociando

Los Comités de Resistencia Popular palestinos, cercanos al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han tachado el plan aprobado por Israel para la ocupación de Gaza y el control del enclave como "una receta para el genocidio", negándose a dejar las armas y asegurando que las autoridades israelíes sólo recuperarán a los rehenes por "la vía de las negociaciones".

"Las decisiones del criminal de guerra (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu destinadas a ocupar la Franja de Gaza son una receta declarada para el genocidio y la continuación de los crímenes de guerra, la exterminación, los asesinatos y las masacres en un intento desesperado por imponer la rendición a nuestro pueblo y su valiente resistencia", ha afirmado la organización en un comunicado difundido por el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás.

El grupo, declarado terrorista por Israel, ha defendido que "ninguna fuerza en la tierra podrá despojarnos de nuestras armas", ya que "su misión es liberar la tierra y recuperar los derechos usurpados". En este sentido, ha reiterado que seguirá oponiéndose al Ejército israelí y que "cualquier fuerza o Estado extranjero que pise tierra de Gaza será tratado como una fuerza enemiga y ocupante".

"El enemigo sionista no podrá recuperar a sus prisioneros de la resistencia sino a través de la vía de las negociaciones", ha afirmado en un texto en el que declara al Estado israelí como "el único responsable de sus vidas y su destino".

Además, en sentido contrario al plan israelí de mantener "el control de seguridad" del enclave y de establecer en él "una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina (AP)", los Comités de Resistencia Popular han declarado que "el día después de la guerra lo decidirá nuestro pueblo a través de su voluntad popular".

El grupo armado ha apelado precisamente a la AP para que abandone "la apuesta por Estados Unidos y la llamada legitimidad internacional, que proporciona cobertura diplomática y política a la entidad sionista", ante lo que ha calificado como "preparativos para la agresión, las masacres y las matanzas en Gaza". De esta forma, ha instado a la organización que gobierna Cisjordania "a trabajar de inmediato para poner fin a la división y lograr la unidad para defender a nuestro pueblo y nuestra tierra".

Se trata de la primera reacción de un grupo gazatí después de que el Gobierno de Israel haya aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta de Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" del mismo y el citado control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos".

Los Comités de Resistencia Popular son una coalición de varios grupos armados surgida en el año 2000 y formada principalmente por antiguos combatientes del brazo armado de Al Fatá y la Brigada Mártires de Al Aqsa. La formación, declarada como terrorista por Israel, es uno de los aliados de Hamás.