Tusk habla de "señales optimistas" tras mantener conversación con Zelenski

Cracovia (Polonia), 8 ago (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado este viernes que durante la mañana mantuvo una "larga conversación" por videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre la situación en Ucrania, y afirmó que existen "ciertas señales" que sugieren que el "congelamiento del conflicto está más cerca que lejos".

Tusk, que añadió que su "intuición" le lleva a confirmar esta posibilidad, añadió que Zelenski es "muy cauteloso, pero no obstante optimista" sobre las negociaciones de paz para su país.

Según Donald Tusk, que hizo estas declaraciones en las instalaciones del parque eólico marino de Łeba (norte), el presidente ucraniano le reiteró su "gran interés" en que Europa, incluida Polonia, participe en el diseño de un futuro alto el fuego y, posteriormente, en la paz.

Tusk también enfatizó que a Polonia le interesa "mucho" que la paz reine en la región, ya que "esto tendrá un impacto muy positivo en la seguridad polaca".

Desde Kiev, el presidente Zelenski confirmó a través de la red social Telegram que su conversación con Tusk abordó acciones en favor de la paz, la producción de defensa conjunta, el apoyo a los ucranianos y el proceso de negociación para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

Recientemente, el presidente finlandés, Alexander Stubb, reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con Zelenski y varios líderes europeos, en la que discutió acciones para lograr un alto el fuego y poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente Trump había dado a Rusia un plazo inicial de 50 días en julio para llegar a un acuerdo de paz, bajo la amenaza de imponer sanciones y aranceles a los países que compraran petróleo ruso.

Esta fecha límite, que originalmente expiraba a principios de septiembre, fue acortada a un ultimátum que concluye hoy. EFE