Trump anuncia una "firma de paz" este viernes en Washington entre Armenia y Azerbaiyán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una "ceremonia oficial de firma de la paz" entre Armenia y Azerbaiyán, que tendrá lugar este viernes en Washington y con la que espera poner fin al conflicto en la región en disputa de Nagorno Karabaj, reintegrada por Bakú tras una ofensiva en 2023 que provocó el éxodo de la mayoría de la población armenia de esta zona.

"Mañana, el presidente (de Azerbaiyán, Ilham) Aliyev y el primer ministro (de Armenia, Nikol) Pashinián se reunirán conmigo en la Casa Blanca para celebrar una ceremonia oficial de firma de la paz", ha indicado en su plataforma Truth Social, en un mensaje en el que se ha mostrado "muy orgulloso de estos valientes líderes por hacer lo correcto" para armenios y azeríes.

El mandatario estadounidense ha calificado esta cita, que ha dicho esperar "con interés", como una "cumbre histórica", agregando que "estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha provocado la muerte de miles de personas".

Trump ha aprovechado para sacar pecho de su mediación entre Ereván y Bakú, asegurando que "muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a Trump". "Mi Administración lleva bastante tiempo negociando con ambas partes", ha subrayado.

Por otra parte, ha anunciado la firma de acuerdos bilaterales entre Washington y estos dos países "para buscar oportunidades económicas conjuntas, de modo que podamos liberar todo el potencial de la región del Cáucaso meridional" en una jornada que, ha defendido, será "histórica para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y el mundo".

Este anuncio llega después de que Aliyev y Pashinián se reunieran a principios de julio en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Doha, para abordar el proceso de paz y la "agenda de normalización" de las relaciones bilaterales, si bien no trascendió ningún pacto, pese a que en marzo de este año ya habían acordado la versión final del texto para el acuerdo de paz con el que buscan poner fin al conflicto en la región en disputa de Nagorno Karabaj, reintegrada por Azerbaiyán tras una ofensiva en 2023 que provocó el éxodo de la mayoría de la población armenia de esta zona.