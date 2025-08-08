Agencias

Tres bronces inauguran la cosecha de España en los Juegos Mundiales de Chengdu

Por Newsroom Infobae

La delegación española en los Juegos Mundiales, cuya 12ª edición se está disputando en Chengdu (China), ha inaugurado este viernes su medallero con tres bronces, logrados por Antía García en salvamento y socorrismo, por Paola García en kata individual femenino y por Guillem Pascual junto a Diandra Illes en baile latino.

Antía García consiguió el primero de esos tres bronces en la carrera femenina de remolque de maniquí con aletas, gracias a su tiempo de 51.27 en la meta. El oro se lo llevó la italiana Lucrezia Fabretti, con su registro de 51.09, y la plata fue para la alemana Lena Oppermann, con 51.26; la también española María Rodríguez, con 51.37, acabó cuarta.

En karate, Paola García ganó en su grupo a la colombiana Valentina Zapata (40,2 puntos vs 39,0 puntos), después cayó ante la hongkonesa Mo Sheung Grace Lau (41,0 vs 42,9) y luego batió a la china Yiwei Tao (41,2 vs 40,1); aunque perdió su semifinal ante la japonesa Maho Ono (40,8 vs 42,7), derrotó por el bronce a la iraní Fatemeh Sadeghi (41,6 vs 40,1).

En baile latino, Guillem Pascual y Diandra Illes acabaron terceros la primera ronda (187,08 puntos) y repitieron puesto tanto en la semifinal (188,58) como en la final (188,46). En las tres rondas tuvieron siempre por encima, y en este orden, a los alemanes Marius Balan y Khrystyna Moshenska y a los franceses Charles Schmitt y Elena Salikhova.

Del resto de la participación española en estos World Games, que son la mayor cita deportiva para disciplinas no olímpicas, destacaron este viernes María Prieto y David Rojas acabando, respectivamente, duodécima y decimotercero en las pruebas de media distancia en orientación.

En balonmano playa, la selección femenina batió a Dinamarca por 13-12 y 19-18 mientras la masculina batió a China por 28-12 y 22-12, en sendos partidos de la fase preliminar. Y en squash, en dieciseisavos de final, Marta Domínguez ganó a la china Linglu Cheng (11-6, 11-1 y 11-2) y Cristina Gómez superó a la japonesa Risa Sugimoto (11-4, 11-7 y 14-12).

