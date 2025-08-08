Tamara, hermana de Michu, rotunda contra Gloria Camila: "Veo una persona inhumana y no me gusta nada"

La guerra entre familias continúa. Las diferencias entre Tamara Rodríguez, hermana de Michu, y Gloria Camila se remontan a años de conflictos familiares, donde las desavenencias personales y las indirectas públicas han ido aumentando.

En sus últimas declaraciones, Tamara ha sido tajante con la hija de Ortega Cano: "A ver, a mí, como persona, ni me ha gustado, ni me gusta, ni de aquí para abajo no me pasa, lo siento. Yo veo una persona inhumana y para mí es un cero a la izquierda". Con estas palabras, la hermana de Michu deja constancia del rechazo que siente hacia la influencer, sin matices ni concesiones.

Además, ha querido zanjar las especulaciones sobre una presunta atracción hacia José Fernando, asegurando con rotundidad: "No, no, para nada, no es mi prototipo. Los míos son altos, diferentes totalmente, que yo a José solamente eso. Tenía buena relación con él y ya está". Así, desvincula su trato cordial con el padre de su sobrina de cualquier interpretación sentimental.

Por otro lado, Tamara desmintió de forma contundente cualquier tipo de envidia hacia Michu: "No, nunca, jamás, que va, que va. Yo a mi hermana la he querido muchísimo, la quiero, vamos, horrores". Con ello, intenta despejar dudas sobre posibles celos o disputas internas. Asimismo, fue clara al señalar que no tiene intención de escribir las memorias de su hermana ni ahora ni en el futuro: "No, no, no, yo no, vamos, no se me ha pasado por la cabeza ahora mismo tampoco y no."