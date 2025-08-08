Recuperan la piedra sustraída del Acueducto de Segovia e identifican al presunto autor

Agentes de la Guardia Civil han recuperado la piedra sustraída de forma ilícita del Acueducto de Segovia, símbolo de la arquitetura de Roma en España, al tiempo que han identificado al presunto autor de los hechos que, además, estaba susbastando este objeto en internet.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia, dentro de la 'Operación Pandora', detectó, en fechas pasadas, un anuncio en una red social en la cual una persona ofrecía en subasta una piedra que aseguraba pertenecer al acueducto de Segovia, insertando imágenes de aquella, y su ubicación dentro del citado monumento, iniciando la puja con un precio de salida de 1.000 euros.

Igualmente, en la misma página, se anunciaba la venta de granalla de la piedra del acueducto en bolsas de 15 gramos por importe de 49,95 euros cada una de ellas, informa la Subdelegación del Gobierno a través de un comunicado.

De esta manera, y al objeto de contrastar la veracidad del anuncio y poder conocer si la piedra y la granalla anunciada formaban verdaderamente parte del acueducto de la ciudad, considerado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1884 y declarado como patrimonio mundial por la UNESCO en 1985, o si, por lo contrario, se trataba de un falso anuncio con el fin de cometer estafas, se inició una serie de actuaciones de investigación que terminaron con la identificación de la persona que estaba realizando la subasta y la recuperación de la piedra, que fue entregada voluntariamente a los agentes.

La piedra ha quedando depositada en dependencias de la Guardia Civil de Segovia a la espera de que el Servicio Territorial de Cultura de la Junta en Segovia y el Ayuntamiento de la ciudad certifiquen su autenticidad y la procedencia exacta de la piedra.