PSOE pide reflexión tras intento de suicidio del excomisionado de la dana: El acoso y derribo tiene malas consecuencias

El PSOE ha hecho un llamamiento general a los partidos tras el intento de suicido del excomisionado para la dana, José Maria Angel, que dimitió tras la polémica generada por estar investigado por supuestas falsedades en su currículum. "El acoso y derribo tiene malas consecuencias", ha subrayado la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

En un vídeo remitido por el PSOE, la dirigente socialista ha pedido hacer "una reflexión en voz alta", que según dice "no va en contra de nadie", para dejar claro que "la política es el instrumento que mejora, que transforma la vida de las personas".

"La política nunca puede ser un arma, un instrumento de acoso y derribo al adversario y eso hay que tratar de que no ocurra --ha añadido--. Eso es lo que ha estado ocurriendo todo este tiempo y eso sólo tiene malas consecuencias de destrucción de familias y destrucción de vidas".

Además, Rebeca Torró ha querido enviar "todo el cariño" y ánimos al excomisionado y a toda su familia, deseándole una pronta recuperación. "José María Ángel es una persona fuerte y ojalá se recupere pronto", ha apostillado.