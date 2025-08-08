Agencias

Paloma Lago sufre un pequeño accidente doméstico que complica aún más su verano más difícil

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este verano está siendo especialmente complicado para Paloma Cuevas que ha encontrado en su familia y su círculo de amigos más cercano el refugio perfecto al que recurrir para huir del revuelo mediático que causó su reciente demanda por presunta agresión sexual a Alfonso Villares.

Aunque la presentadora ha intentando mantenerse al margen de las cámaras en estas semanas, un nuevo traspiés le ha hecho tomarse el verano con mayor tranquilidad y es que ha sido ella misma la encargada de contar lo sucedido a traves de su cuenta de Intagram. "Gajes del oficio de jugar con mi Chloe del alma" ha escrito la presentadora junto a una imagen en la que se le ve el antebrazo vendado en el jardín de su propia casa.

A pesar de este nuevo susto, Paloma asegura en la publicación que su hijo Javier y su nuera Eugenia la están cuidando al máximo. Haciendo gala de la maravillosa relación que Javier, el único hijo que Paloma tuvo con Javier García Obregón, tiene con su madre, el joven no ha dudado en desplazarse hasta Ferrol para acompañar a su madre en la recuperación de este pequeño acciente doméstico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Guterres ve "descorazonadora" la entrada en vigor de los aranceles de Trump

Guterres ve "descorazonadora" la entrada

Los españoles Pedro Martínez y Roberto Carballés ganan por primera vez en Cincinnati

Los españoles Pedro Martínez y

España arranca los Juegos Mundiales de Chengdu con una derrota y un triunfo en balonmano playa

España arranca los Juegos Mundiales

Zelenski reclama una reunión trilateral para negociar un alto el fuego en Ucrania

Zelenski reclama una reunión trilateral

Detenidas 13 personas en Venezuela por un supuesto plan de atentado en Caracas

Detenidas 13 personas en Venezuela