Agencias

Orbán lamenta que "Europa está dormida" mientras Trump negocia con Putin la paz en Ucrania

Por Newsroom Infobae

Guardar

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha denunciado que "Europa está dormida" mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, toma la iniciativa para resolver con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, la guerra en Ucrania, y ha exhortado directamente a los líderes de Francia y Alemania a mover ficha.

Orbán cree que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, ya deberían haberse reunido con Putin. "La guerra es en Europa, no al otro lado del océano. Nos interesa ponerle fin", ha reclamado el jefe del Gobierno húngaro en una entrevista radiofónica.

En este sentido, ha advertido de que sólo este tipo de diálogo directo y al más alto nivel llevará a un alto el fuego en Ucrania, razón por la cual considera "una buena noticia" que Trump y Putin tengan previsto verse en los próximos días. Ni Washington ni Moscú han dado aún detalles sobre esta cita.

Orbán, que ha llegado a viajar a Moscú pese a la invasión lanzada en territorio ucraniano, se ha desmarcado en reiteradas ocasiones de la posición mayoritaria dentro de la UE en relación a este conflicto, cuestionando por ejemplo la política de sanciones o las aspiraciones de Ucrania de integrarse en el bloque.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La inflación de Chile repunta hasta el 4,3% anual en junio por el encarecimiento de la electricidad

La inflación de Chile repunta

Modi habla por teléfono con su "amigo" Putin pese a la presión de Trump con los aranceles

Modi habla por teléfono con

El M23 rechaza el informe de la ONU sobre víctimas en ataques achacados al grupo rebelde en el este de RDC

El M23 rechaza el informe

La ONG Quesada Solidaria emprende una nueva campaña de intervenciones quirúrgicas en Guatemala

La ONG Quesada Solidaria emprende

Brasil convoca al representante de EEUU tras las críticas por el arresto de Bolsonaro

Brasil convoca al representante de